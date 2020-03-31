Bölgede istikrarı Filistin işgalinin son bulmasına bağlıdır

Bakanlık tarafından Filistin Toprak Günü vasıtası ile yapılan açıklamada, ‘’ 30 Mart Toprak Günü, Filistin halkının kültür ve mücadele tarihinde işgal güçleri aleyhindeki itiraz ve haykırışlarının hatırlatan gündür. ‘’ denildi.

Bildiride, Bölgede kalıcı ve adaletli barış ve istikrar işgalin son bulacağına kadar direnişin devam etmesi, tüm Filistinlilerin topraklarına dönmesi, Filistin’in esas sakinlerinin katılımı ile düzenlenecek bir referandumla kendi geleceklerini belirleme ve Kudüs başkentliğinde Filistin devletinin kurulması ile mümkün olacağı ifade edildi.

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2012