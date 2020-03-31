31 Mar 2020 12:18
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News Code: 83734196
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Bölgede istikrarı Filistin işgalinin son bulmasına bağlıdır

Bölgede istikrarı Filistin işgalinin son bulmasına bağlıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bölgede istikrarın Filistin işgalinin son bulmasına bağlı olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından Filistin Toprak Günü vasıtası ile yapılan açıklamada, ‘’ 30 Mart Toprak Günü, Filistin halkının kültür ve mücadele tarihinde işgal güçleri aleyhindeki itiraz ve haykırışlarının hatırlatan gündür. ‘’ denildi.

Bildiride, Bölgede kalıcı ve adaletli barış ve istikrar işgalin son bulacağına kadar direnişin devam etmesi, tüm Filistinlilerin topraklarına dönmesi, Filistin’in esas sakinlerinin katılımı ile düzenlenecek bir referandumla kendi geleceklerini belirleme ve Kudüs başkentliğinde Filistin devletinin kurulması ile mümkün olacağı ifade edildi.

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2012

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