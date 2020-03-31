İran’lı gençler Guterres’ten İran ambargolarına son verilmesi için çaba sarf etmesini istedi

İran Gençler ve Spor Bakan Yardımcısı Mohammad Mehdi Tondguyan yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Tondguyan, ‘’Korona virüsünün yaygınlaşması sonrası İran ve dünyada oluşan sorunlardan dolayı, gençlere ait 3 bin STK, bir metin hazırlayıp ve temsilcilerine imzalatarak BM Genel Sekreterine gönderdiler. ‘’ dedi.

Tondguya, metinde Guterres’ten İran aleyhindeki ambargolarının mevcut şartlarda kaldırılmasının istendiğini belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2757 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 41 bin 495 kişiye yükseldiğini, 13 bin 911 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1399 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 117’sinin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 13 bin 911 kişi olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012