Moritanya, korona ile mücadelede İran’a desteğini bildirdi

Ahmet, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde Moritanya devleti ve halkının İran ve devleti halkına koronnna virüs ile mücadelede verdiği desteği bildirdi.

Zarif de görüşmede İran’ın ambargolara paralel olarak korona virüs ile mücadelede yaptıklarını anlattı.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2757 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 41 bin 495 kişiye yükseldiğini, 13 bin 911 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1399 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 117’sinin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 13 bin 911 kişi olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012