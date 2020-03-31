Zarif, Amerika’nın insani facia vasıtası ile intikam almasını eleştirdi

Zarif, mevcut Amerikan Başkanı ve takımının insanlık faciasını nefret, intikam ve seçim propagandası olarak kullandığına tarih boyunca şahit olunmadığını söyledi.

Zarif daha önce de Twitter ve İnstagram hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarının son bulmasını istemiştir.

BM Genel Sekreteri, Dünya Sağlık Örgütü, İnsan Hakları Yüksek Komiseryası, Rusya, Çin, Pakistan, İngiltere, Irak, Venezuela, Küba ve onlarca ülkede Amerika’nın korona ile mücadele döneminde ambargolarının son bulması için çabalar sarf etmeişlerdir.

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2012