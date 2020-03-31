31 Mar 2020 10:37
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News Code: 83734048
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Zarif, Amerika’nın insani facia vasıtası ile intikam almasını eleştirdi

Zarif, Amerika’nın insani facia vasıtası ile intikam almasını eleştirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ekibinin intikam, nefret söylemlerini arttırmasını eleştirdi. Zarif, Twitter hesabından Arapça olarak yazdığı mesajına, tüm dünyayı sarsan ve insanlığın kaderini tehlikeye atan hastalıkla işbirliği, birliktelik ve dua ile mücadele edileceğini söyledi.

Zarif, mevcut Amerikan Başkanı ve takımının insanlık faciasını nefret, intikam ve seçim propagandası olarak kullandığına tarih boyunca şahit olunmadığını söyledi.

Zarif daha önce de Twitter ve İnstagram hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarının son bulmasını istemiştir.

BM Genel Sekreteri, Dünya Sağlık Örgütü, İnsan Hakları Yüksek Komiseryası, Rusya, Çin, Pakistan, İngiltere, Irak, Venezuela, Küba ve onlarca ülkede Amerika’nın korona ile mücadele döneminde ambargolarının son bulması için çabalar sarf etmeişlerdir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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