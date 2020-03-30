İran Savunma Bakanlığının Korona Teşhis Kitleri üretim aşamasına geçti

İran Silahlı Kuvvetleri Sanayi Araştırmaları Dairesi Yetkilisi Azizi Delşad, bu kitlerin üretiminin İran silahlı kuvvetlerinin benzer tehditler karşısında hazırlıklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Mevcut kitlerin 3 saat içinde hastalığı yüksek dikkat ile teşhis edebileceğini ifade eden Azizi, kitlerin araştırma örneğinin İran’da korona örneğinin görülmeden önce hazırlandığını belirtti.

Azizi, mevcut kitlerin dünyadaki örneklerinden eksiği olmadığını ifade eden Azizi, kitlerin üretimi ile sağlık kuruluşlarına dağıtılacağını söyledi.

İran Savunma Bakanı temsilcisi Emiri de kitlerin yere imkanlarla yapıldığını ve hızlı şekilde üretilebileceğini belirterek, diğer ülkelerin ihtiyaç duyması durumunda ihracatının da yapılabileceğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2640 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 38 bin 309 kişiye yükseldiğini, 12 bin 391 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2901 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 123’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 12 bin 391 kişi olduğunu söyledi.

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2012