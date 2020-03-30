Türkiye’nin İran’a hediyesi tıbbi malzemeler ülkeye getirildi

Gönderilen malzeme, ilaç, maske, izolasyon elbisesi, koruma gözlüğü, yüzey ve el dezenfektandan oluşmaktadır.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2640 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 38 bin 309 kişiye yükseldiğini, 12 bin 391 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2901 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 123’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 12 bin 391 kişi olduğunu söyledi.

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2012