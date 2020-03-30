Hastanelerin ihtiyaç duyduğu maskelerin ithalatı için 30 milyon dolar tahsis edildi

Sebbağ, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ithal edilen maskelerden 9 milyonunun cerrahi maskesi ve iki milyonunun da N95 maskeler olduğunu ve bunların tüm illere dağıtılacağını söyledi.

Getirilen maskelerin bir bölümünün tıp fakültelerine verildiğini ve kalan kısımların da dağıtılacağını söyledi.

Günümüzde 200 ülkenin korona etkisi altında olduğunu ve maske temininde sınırlamalar olduğunu ifade eden Sebbağ, ülke içindeki sınırlamalardan dolayı ithalat kararı alındığını söyledi.

Sebbağ, Ermenistan’dan alkol alımı için döviz tahsisinin yapıldığını belirterek, 15 milyon doların da en az 200 bin adet hastane elbisesi alınacağını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2640 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 38 bin 309 kişiye yükseldiğini, 12 bin 391 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2901 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 123’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 12 bin 391 kişi olduğunu söyledi.

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2012