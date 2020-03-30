İran, İstikbar ve Siyonizmle mücadele örneğine dönüşmüştür

31 Mart tarihi, kahraman İran milletinin bağımsızlık, hürriyet ve İslam Cumhuriyeti sloganlarının gerçekleşme günü ve İran milletinin sulta ve tagut düzeninin ortadan kaldırarak, halkın kendi kaderini belirleme günüdür.

Bugün İslam’dan ve İmam Humeyni öğretileri çerçevesinde oluşan İslam Cumhuriyeti, Uluslararası Siyonizm ve Müstekbir Amerika ile Dünya İstikbarı ile mücadelede eşsiz bir örnek oluşturmaktadır.

Bugün İran tüm bağımsızlık yanlısı milletler ve devletler için ilham kaynağıdır.

11 Şubat 1979 tarihinde İslam İnkılabı zaferi sonrası, 29 ve 30 Mart 1979 tarihlerinde İslam Cumhuriyeti ile ilgili referandum düzenlendi ve katılımcıların yüzde 98.2’si İslam Cumhuriyetine olumlu oy verdiler.

31 Mart tarihi İran’da İslam Cumhuriyeti Günü olarak adlandırılmakta ve resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

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2012