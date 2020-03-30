Rahmani: Dezenfektan madde üretimi 8 kat olmuştur

Rahmani yaptığı açıklamada, İran’da günlük dezenfektan üretim miktarının 50 bin litrede 400 bin litreye ulaştığını maske üretiminin de günlük 200 bin adetten 800 bin adede ulaştığını söyledi.

Korona öncesi İran’da N95 maske üretilmediğini ifade eden Rahhmani, bunun üretiminin 31 bine ulaştığını söyledi.

Bu dönem zarfında 15 milyon 300 bin adet maske, 2.8 milyon adet N95 maske, 480 bin tıbbi elbise ve 10 bin adet lazer ateş ölçme makinesinin ithal edildiğini ifade eden Rahmani, bu dönem zarfında hiçbir gıda ve temizlik fabrikasının kapanmadığını ifade etti.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2640 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 38 bin 309 kişiye yükseldiğini, 12 bin 391 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2901 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 123’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 12 bin 391 kişi olduğunu söyledi.

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2012