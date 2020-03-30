Zarif: Korona döneminde tek taraflı politikaların devamı ahlaki düşüşe sebep olur

Zarif, İnstagram’dan yaptığı açıklamada, mevcut dönemde insanlığın sınırları ve menfaatlerini değil, hayatı ve kalmasını savunduğunu söyledi.

Günümüzde dünyanın ortak bir sorun aleyhine savaş verdiğini ifade eden Zarif, günümüzdeki tek görüntün tüm dünyanın herkesi ilgilendiren bir sorun karşısında mücadele etmesi olduğunu söyledi.

Çabaların sonuç vermesi ve dünyada hayatın yeniden başlaması için tüm yer kürenin mücadele alanı olduğunu inanılması gerektiğini ifade eden Zarif, yer kürenin her hangi bir yerinde bu mücadelede hezimete uğraması tüm dünyanın ezimete uğraması anlamına geldiğini söyledi.

Dünyanın, Wuhan, Tahran, Milano, Madrid, New York ve diğer yerlerde yapılan çabalara minnetdar olduğunu ifade eden Zarif, korona ile mücadelenin insani bir mücadele olduğu ve bunu engellemenin gayrı ahlakı ve gayrı insani olacağını söyledi.

İran sağlık sistemi, vatandaşları ve devletinin Avrupa ve Amerika gibi korona ile mücadele etmekte olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın acısını arttıran şeyin ambargo ve korona ile aynı anda mücadele oluğunu söyledi.

Zarif, korona ile mücadelede istediği teçhizatarı satın alamayan tek ülkenin İran olduğunu ifade ederek, ambargo ve ambargolara uymak bundan fazla savaş cinayeti ile sonuçlanmaması gerektiğini söyledi.

Amerika’nın İran’ı korona ile mücadelede zayıflatarak azami baskı politikasına yeniden canlılık kazandırmak istediğini belirten Zarif, İran diplomasisi her an aklının sağlığını korumak için çaba içinde olduğunu söyledi.

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2012