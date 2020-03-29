29 Mar 2020 18:03
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News Code: 83732246
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Zarif: ABD’nin yasa dışı ve gayrı ahlaki ambargolarına uymayı bırakınız

Zarif: ABD’nin yasa dışı ve gayrı ahlaki ambargolarına uymayı bırakınız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dünya ülkelerinden Amerika’nın gayrı ahlakı ve yasa dışı ambargolarına uymayı bırakmalarını istedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, Amerika’nın İran milleti aleyhinde olan geniş ve eşi görülmemiş savaşına değinerek, dünya ülkelerinden buna yardım etmeyi bırakmalarını istedi.

Zarif, ‘’Korona’nın yaygınlaşması bir döneminde ABD tahrip ve cinayeti de aşarak, İran aleyhine ekonomik savaş, ekonomik terörizm ve sağlık terörizmi uygulamaktadır. Bunlar savaş meydanında bile yapılabileceklerin ötesindedir. Savaş cinayetlerine ortaklığı bırakınız. ABD’nin gayrı ahlaki ve yasa dışı ambargolarına uymayı bırakınız. ‘’ diye yazdı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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