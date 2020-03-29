Zarif: ABD’nin yasa dışı ve gayrı ahlaki ambargolarına uymayı bırakınız

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, Amerika’nın İran milleti aleyhinde olan geniş ve eşi görülmemiş savaşına değinerek, dünya ülkelerinden buna yardım etmeyi bırakmalarını istedi.

Zarif, ‘’Korona’nın yaygınlaşması bir döneminde ABD tahrip ve cinayeti de aşarak, İran aleyhine ekonomik savaş, ekonomik terörizm ve sağlık terörizmi uygulamaktadır. Bunlar savaş meydanında bile yapılabileceklerin ötesindedir. Savaş cinayetlerine ortaklığı bırakınız. ABD’nin gayrı ahlaki ve yasa dışı ambargolarına uymayı bırakınız. ‘’ diye yazdı.

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2012