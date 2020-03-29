29 Mar 2020 16:59
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News Code: 83732169
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Ruhani: İran’da önceliğimiz halkın sağlığıdır

Ruhani: İran’da önceliğimiz halkın sağlığıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin birinci önceliğinin halkın sağlığı olduğunu belirterek, hükümetin tüm gücü ile Sağlık Sektörünün ön cephesinde çalışan askerlerinin destekçisi oluğunu söyledi.

Bakanlar Kurulunda konuşan Ruhani, İran’ın koron’ya yakalananları tedavide uygun konuma sahip olduğunu söyledi.

Ruhani, tedavideki üstü yönler, hastane yatakları, teçhizatlar, ölüm sayılarının azalması, sağlık sektörü çalışanlarının işlerinde uzmanlıklarının İran’ın iy konumda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sağlık Bakanının bugünkü raporuna değinen Ruhani, bu haftaki durumun geçen haftadan daha iyi olduğu sözünün önemli olduğunu söyledi.

Ruhani, mevcut istatistiklerin Avrupalı ve batılı ülkelerle kıyaslandığında İran’ın durumunun iyi konumda olduğunu gösterdiğini söyledi.

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2012

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