Ruhani: İran’da önceliğimiz halkın sağlığıdır

Bakanlar Kurulunda konuşan Ruhani, İran’ın koron’ya yakalananları tedavide uygun konuma sahip olduğunu söyledi.

Ruhani, tedavideki üstü yönler, hastane yatakları, teçhizatlar, ölüm sayılarının azalması, sağlık sektörü çalışanlarının işlerinde uzmanlıklarının İran’ın iy konumda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sağlık Bakanının bugünkü raporuna değinen Ruhani, bu haftaki durumun geçen haftadan daha iyi olduğu sözünün önemli olduğunu söyledi.

Ruhani, mevcut istatistiklerin Avrupalı ve batılı ülkelerle kıyaslandığında İran’ın durumunun iyi konumda olduğunu gösterdiğini söyledi.

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2012