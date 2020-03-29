İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 12 bin 391 kişi ilan edildi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2640 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 38 bin 309 kişiye yükseldiğini, 12 bin 391 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2901 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 123’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi. Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 12 bin 391 kişi olduğunu söyledi. Cihanpur yakalanan hastaların 3467’inin durumların ağır olduğunu söyledi. Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 60 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012