101 yaşında korona hastası İran’da iyileşerek taburcu oldu

Yapılan açıklamada bu şahsın 21 gün önce nefes alma şikayeti ile hastaneye başvurduğu ve kendisine korona teşhisi konularak tedavi altına alındığı ve 21 gün tedavinin ardından taburcu olduğu ifade edildi.

Daha önce de İran’da 100’lü ve 90’lı yaşlarda iki korona virüs hastası tedavi edilerek taburcu olmuştu.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2517’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 35 bin 408 kişiye yükseldiğini, 11 bin 679 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 3076 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 139’unun son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012