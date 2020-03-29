Rahşan Beni Etemad, dünyanın en önemli kadın yönetmenleri arasında yerini aldı

Çevimiçi Film Veritabanı IMDb, Beni Etemad’ı sinema tarihinin en önemli kadın yönetmenleri arasında belirledi.

IMDb tarafından dün yayınlanan bir video da Beni Etemad sinema tarihinin önemli kadın yönetmenleri arasında yer aldı.

1954 doğumlu Beeni Etemad, Tahran Sinema ve Tiyatro Fakültesinde tahsilini bitirdikten sonra 1974 yılında İran televizyonunda faaliyete başladı. Bir çok filmde sahne arkasında yer alan Benni Etemad 1987 yılında ilk uzun metrajlı filmi Sınırın Dışında filmini yönetti.

Dünyanın en önemli festivallerinden onlarca ödülü bulunan Beni Etemad, yönetmenliğin yanında senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

IMDb, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanıdır.

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2012