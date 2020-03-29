Vaizi: İran diplomasisi Amerika’yı dünyada rüsva etmiştir

Vaizi yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele ve bunun için bazı sınırlamaların uygulanmasının son iki ayda İran hükümetinin ve Cumhurbaşkanının ilk meselesi olduğunu belirterek, hükümetin tüm imkanları ve kapasiteleri kullanarak halkın sağlığı yönünde çaba sarf ettiğini söyledi.

Vaizi, İran Dışişleri Bakanlığının ABD’nin yasa dışı ambargolarının halkın hayatı üzerindeki etkisini açıklamakta her zaman öncü olduğunu ve bu yönde dünya halklarını aydınlattığını belirterek, bundan sonra da bunun yapılacağını söyledi.

Vaizi, İran Dış Politikasının ülkenin milli menfaatleri ve belli çerçevelerde olduğunu ve bu yönde devam ettiğini belirterek, dış politikanın hükümetin halkın sağlığı yönündeki iradesini etkilemeyeceğini söyledi.

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2012