Dünya çapından 400’ü aşkın akademisyen Amerika’nın İran ambargolarına son vermesini istedi

Dünya çapında düşünür ve akademisyenlerin imzası bulunan mektup Kanada Barış ve Diplomasi Kurumu tarafından açıklandı.

Mektupta, ‘’Trump yönetimi 2018 yılında 2231 nolu BMGK kararını ayaklar altına alıp nükleer anlaşmadan çekildikten sonra, İran aleyhine tek taraflı ambargolar uygulayıp azami baskı politikasını uyguladı. ‘’ denildi.

Mektupta, ‘’Amerikan yönetimi kağıt üzerinde insani kalemleri ambargodan muaf tuttuğunu söylemesine rağmen, İran STK’ları, uluslararası kurumlar ve insan hakları kurumlarının raporlarına göre gerçekler çok farklıdır ve ABD’nın bankacılık gibi ambargolarının İranlıların ilaç ve tıbbi teçhizatlarına ulaşmasını zorlaştırmaktadır.’’ İfadesi yer aldı.

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2012