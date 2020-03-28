Amerika’nın eski Irak Büyükelçisi Washington’u Tahran aleyhindeki baskılarının azalmasını istedi

Hill internet sitesinde bir makale kaleme alan eski bütyükelçi, ‘’ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın korona’nın yaygınlaşması ile tüm çatışmaların durmasını istediği bir dönemde Amerika’da bu dönemde İran aleyhindeki şiddetli baskılarını durdurabilir. ‘’ dedi.

Korona’ya yakalananlar sayısının artmasına paralel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran aleyhindeki azami baskı politikasına devam ettiğini ve Iraklı Şii milisler karşısında daha şiddetli tutum sergilenmesini istediğini ifade eden Hill, Amerika’nın Guterres’in sözleri sonrası adımlar atarak ambargoları azaltarak, İran’a korona ile mücadelede yardım edebileceğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2517’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 35 bin 408 kişiye yükseldiğini, 11 bin 679 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 3076 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 139’unun son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012