İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 11 bin 679 kişi ilan edildi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2517’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 35 bin 408 kişiye yükseldiğini, 11 bin 679 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 3076 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 139’unun son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi. Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 11 bin 679 kişi olduğunu söyledi. Cihanpur yakalanan hastaların 3206’sının durumların ağır olduğunu söyledi. Şu ana kadar 57 milyonu aşkın kişinin taramadan geçirildiği ifade eden Cihanpur, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012