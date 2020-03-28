General Süleymani: Besic güçleri bugüne kadar 40 milyon maske üretmiştir

General Süleymani yaptığı açıklamada, İran, Sağlık Bakanlığı ve sağlık personelinin yeni kapasitelerin kullanımı ve biyolojik bir epidemi ile mücadelede nedenli güçlü olduklarını gösterdiğini söyledi.

İran’ın korona virüsünün yayılmasını yönetebildiğini ifade eden General Sülaymani, yakı zamanda virüsün tam olarak kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Şu ana kadar ülke genelinde 50 milyon kişinin taramadan geçirildiğini ifade eden Süleymani, Besic tarafından dizayn edilen taşınabilir PCR makinesinin Sağlık Bakanlığının kullanımına verileceğini söyledi.

Besic tarafından 40 milyon maskenin yanında çeşitli dezenfektanların da yapıldığını ifade eden General Süleymani, korona belasının el birliği ile bir nimete dönüştürülebileceğini söyledi.

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2012