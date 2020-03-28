28 Mar 2020 14:03
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News Code: 83730642
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Tahti Revançi, Guterres’in ambargolarla ilgili çabalarının sonuçlanmasını temenni etti

Tahti Revançi, Guterres’in ambargolarla ilgili çabalarının sonuçlanmasını temenni etti

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, diplomatik yollardan korona ile mücadele için çaba sarf ettiklerini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ABD’nin yasa dışı ambargolarının kaldırılması yönündeki çabalarının sonuç vermesini temenni etti.

Tahti Revançi yaptığı açıklamada, ‘’Biz BM yetkilileri ile çeşitli düzeylerde temastayız, Dünya Sağlık Örgütünün İran ile yakın ilişkiye sahiptir ve Tahran büroları da İranlı yetkililerle yakın irtibattadır. ‘’ dedi.

Guterres’in Amerikalı yetkililerle bazı temasları olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bu temasların sonuç vermesini temenni etti.

‘’Son günlerde 8 ülkenin Genel Sekretere yazdıkları bir mektupla bu yasa dışı ve gayrı ahlaki ambargoların kaldırılması gerektiğini belirttiler’’  diyen Tahti Revançi, bu 8 ülke haricinde bir çok ülkenin de böyle düşündüğünü ve her gün Amerika ambargolarının kaldırılmasını isteyen ülke sayısının arttığını söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki düşmanca politikaları aleyhinde yeni ambargolar uyguladıklarının üzücü olduğunu ifade eden Tahti Revançi, ‘’Bu konu Amerikan yetkililerin ya dünya gerçeklerinden habersiz olduklarını veya böyle davrandıklarını gösteriyor. İran halkı fiilen bu ambargolarla meydanı Amerika’ya bırakmayacaklarını göstermişlerdir. Bu durumun devam etmesi Amerika’nın uluslararası düzeyde inzivaya çekileceğine sebep oluyordur. ‘’ dedi.

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2012

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