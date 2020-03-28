Rusya, Amerika’dan İran aleyhindeki tek taraflı ambargolara son vermesini istedi

Zahareva yaptığı açıklamada, İran’da korona virüsünün yayılması ile ilgili ABD tarafından ortaya atılan iddiaların sahte iddialar olduğunu ve hastalığı bu denli yayılmasının sebebinin Amerika’nın ambargoları olduğunu söyledi.

Sözcü ülkelerin korona ile mücadelesini aksatan ambargoların sonlandırılmasını isteyerek, bunları başında da İran ambargolarının geldiğini söyledi.

Zahareva, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, ABD’den korona ile mücadelede sağlık alanında yeteri kaynağa sahip olmayan İran aleyhindeki ambargolarının sonlandırmasını istediğini söyledi.

Rus yetkililer son haftalarda defalarca Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istemişlerdir. Video konferans yöntemiyle düzenlenen G-20 toplantısında da Rusya liderleri korona ile mücadele çerçevesinde, Ambargoların kaldırılması ve ülkeler arasında ekonomik savaşın durdurulmasını istediler.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2378’e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 32 bin 332 kişiye yükseldiğini, 11 bin 133 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012