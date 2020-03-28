Ruhai: Korona’ya yakalanan hastaların tedavi masraflarının yüzde 90’ı devlet tarafından ödenmekte

Ruhani, Korona İle Mücadele Komitesinin oturumunda yaptığı açıklamada ülke genelinde sağlık ve tedavi sektörünün sağlam temelleri olduğunu belirterek, çeşitli ülkelerde korona testleri için 1300 ile 1500 dolar alındığını ve tedavi masraflarının da çok yüksek olduğunu söyledi.

Gıda temininde diğer ülkelerin aksine hiçbir sorun yaşanmadığını ifade eden Ruhani, İran’da büyük mağazların 24 saat açık olduğunu ve halkı ihtiyaçlarının teminde bir sıkıtı yaşanmadığını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2378’e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 32 bin 332 kişiye yükseldiğini, 11 bin 133 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012