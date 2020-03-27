Amerika’nın yeni ambargoları nefret politikasının devamıdır

Mir Yusufi, dün Amerika tarafından İran ile ilintili 20 hakiki ve hukuki şahsa Amerika tarafından ambargo uyguladığını ifade ederek, Nefret Bakanlarının İran aleyhindeki gayrı insani politikalarının devamı olduğunu söyledi.

Mir Yusufi, ‘’ İran’ı Covid 19 ile mücadele Halideyken ve Amerikan ekonomik terörizmine son verilmesi isteyenlerin sayısının her gün arttığı bir dönemde ABD’nin yeni ambargolar uygulaması, Nefret Bakanlarının İran aleyhine nefret politikalarının devamı niteliği taşımaktadır. ‘’ dedi.

Geçen günlerde BM Genel Sekreteri, İnsan Hakları Yüksek Komiseryası, Rusya, Çin, İngiltere, Irak, Venezuela, Kuzey Kore, Küba ve diğer bir çok ülke geçen günlerde açık bir şekilde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolara son verilmesini istediler.

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2012