Belgrad, İran bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı

Parlamento, büyük binalar, köprüler Belgrad’da İran bayrağının 3 rengi olan beyaz, kırmızı ve yeşil ile renklendirildi.

Belgrad kenti yetkilileri yaptıkları açıklamada, en fazla korona virüsü bulaştığı ülkelerle birlikteliklerini göstermek için bu şehirdeki simge binaları o ülkelerin bayraklarının renkleri ile ışıklandırma kararı aldıklarını söylemişlerdi.

Belgrad Belediye Başkan Yardımcısı Andria Meladnnoviç daha önce yaptığı açıklamada bu uygulamanın simgesel anlamı olduğunu ve mesajlarının teslim olmamalıyız olduğunu bildirmişti.

Sırbistan’da korona ile mücadele çerçevesinde kara sınırları kapalı bulunmakta bve saat 17 ile 05 arasında sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır.

Sırbistan’da son rakamlara göre şu ana kadar 457 kişi koronavirüse yakalanmış ve 8 kişi de bundan dolayı hayatını kaybetmiştir.

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2012