Zarif: Amerika, İran’ın bilim adamlarını rehine almıştır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerika’nın İranlı bilim adamlarının Covid 19’unn yayıldığı bir dönemde rehine aldığını ve hatta onlara tıbbi izin bile vermediğini bildirdi.

Zarif, Guardian gazetesinin bugünkü sayısından bir görüntüyü paylaşarak, ‘’Amerika sahte ithamlarla birkaç İranlı bilim adamını mahkemelerin ithamları reddetmesine rağmen rehine almakta ve onları serbest bırakmamaktadır. ABD korona’nın yayıldığı bir dönemde bu masum insanlara tıbbi izin bile vermemektedir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, mesajında Amerikan yönetimine hitaben, ‘’Vatandaşlarımızı serbest bırakınız. ‘’ diye yazdı.

Guardian gazetesi bugün Amerika’da tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Sirus Askeri’ye dayandırdığı haberinde, yetkililerin tutukevlerinde bilinçli olaraktutuklulara maske ve dezenfektan vermediklerini yazı.

Daha önce Ohio mahkemesinde ticari sır hırsızlığından beraet eden Askeri hala ABD Göçmenlik bürosu tutukevine bulunmaktadır.

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2012