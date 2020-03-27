İran, Japonya’dan İran ile normal ekonomik ilişkilerine başlamasını istedi

İran’ın Tokyo Büyükelçiliğinden atılan Twitter mesajında bu konu belirtildi.

Elçilikten, Japonya Büyükelçici Morteza Rahmani Movehhed’in dün Japon Medyası ile yaptığı görüşmedeki sözlerine yer verilen bir Twitte daha atıldı. Movahhed, ‘’ Japonya dahil uluslararası camia, İran halkının hatta dünyanın sağlığını tehlikeye atan Amerika’nın tek taraflı e zalimce ambargolarına aldırmadan İran’ın korona ile mücadelede tıbbi teçhizata ulaşma imkanı sağlamalı. ‘’ dedi.

Muvahhed, Amerikan rejiminin İran halkı ile düşmanlığının yeni bir aşamaya geldiğini ve sağlık terörizmine dönüştüğünü belirterek, ‘’Sağlık ve yaşam hakkı, insan haklarının temelini oluşturmakta ve bu hususta sınırlama yaratmak insan haklarına aykırılık oluşturur. ‘’ dedi.

Movehhedi, ‘’ Bazı ülkelerin yetkilileri ve uluslararası kuruluşlar bu hassas şartları algılayarak, İran aleyhindeki tüm ambargoların kaldırılmasını istemişlerdir. ‘’ ifadesini kullandı.

Tokyo Büyükelçiliği daha önce Japonya’nın İran’a korona mücadele için yaptığı 23.5 milyon dolarlık tıbbi yardıma teşekkür etmişti.

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2012