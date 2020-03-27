General Hatemi: Bu yıl denizcilik alanında 2 ila 5 ürünümüz olacak

Açıklamada bulunan Hatami, düşmanın hiçbir zaman İran’ın önleyici gücüne halele getiremeyeceğini belitti.

ABD’nin General Kasım Süleymani’nin Trump’ın emri ile terörüne değinen Hatemi, Amerika’nın Irak’taki Ayni El Esat üssüne İran tarafından düzenlenen füze saldırısının önemli olduğunu söyledi.

Düşmanın azami baskısına rağmen geçen sene İran Savunma Sanayi uzmanlarının el ele vererek, 152 araştırma projesini tamamladığını ifade eden General Hatemi, bu sene içinde Dena Muhribi ve bir mayın toplama gemisinin Deniz Kuvvetlerine verileceğini ayrıca hızlı tekneler konusunda da iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.

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2012