Bistun tarihi yazıtları sanal ortamda ziyaret etme imkanı sağlandı

Bistun Açık Hava Müzesi Müdürü Samet Ecrai, yaptığı açıklamada, korona virüsün yaygınlaşması ve mevcut şartlarda seyahatlerden kaçınılma gereği doğrultusunda sanal ortamdan seyahatlerin, ülkedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaretlerin en iyi yolu olarak göründüğünü söyledi.

Ecrai, planlamalarla http://vtour.ichto.ir/Tours/18_Bisotoun/fa.html adresinden Bistun tarihi eserini ziyaret edenbileceklerini söyleri.

Behistun Yazıtı Kirmanşah kentinin yakınlarında Bisütun Dağının bir uçurumunda yer alan çok dilli bir yazıt ve büyük bir taş kabartmadır.

Ahameniş İmparatoru I. Darius döneminde hazırlanmıştır ve I. Darius'un imparatorluğu genişletişinden bahseder. Ahura Mazda adına yer veren ilk yazılı kaynaktır.

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2012