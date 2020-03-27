Tahran Milad Kulesinin ışıkları yarın söndürülecektir

‘’ Yer Küre Saati’’ uluslararası düzeyde ‘’Dünya Doğayı Koruma Vakfı’’ önderliğinde yapılan ve Mars ayın son Cumartesinde saat 20:30 ile 21:30 arasında meşhur binaların ışıkları ve gereksiz elektronik teçhizatları iklim değişikliğine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek için söndürülmektedir.

Dünyanın 6. Yüksel telekomünikasyon kulesi olan Milad Kulesi de birkaç yıldan beri çevreyi korumaya dikkat çekmek için bu uygulamaya katılmaktadır.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature ya da kısaca WWF), doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961'de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski halini kullanmaktadır.

WWF, dünya çapında desteklediği 2000 koruma projesi ve 4000'e yakın çalışanıyla dünyanın en büyük çevre kuruluşu konumundadır. Projelerini 100'ü aşkın ülkede, iklim değişikliği, ormanlar, tatlısular, denizler, türler ve sürdürülebilirlik ana başlıkları altında gerçekleştirmektedir.

WWF'nin temel amacı, dünyanın doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığı bir gelecek oluşturmaktır.

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2012