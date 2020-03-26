Musevi: İran, Yemen’de savaşın bitmesi için her türlü çabadan memnuniyet duyar

Musevi, BM Genel Sekreterinin Yemen dahil dünyadaki savaşların durdurulması hususundaki öneri ile ilgili İran’ın Yemen’de savaşın durdurulması ve ablukaya son vermesi yönündeki her türlü çabadan memnuniyet duyacağını söyledi.

Musevi, Yemen’in yıkıcı bir savaştan dolayı en büyük insani facia ile karşı karşıya olduğunu belirterek, ‘’Yabancı güçlerin askeri saldırısı, beş yıllık hava, deniz ve kara ablukası Yemen halkına yardım yollarını kapatmıştır ve o ülkede korona’nın yaygınlaşması kaygıları arttırmaktadır. ‘’dedi.

Musevi, İran’ın geçmişteki gibi Yemen savaşının durdurulması ve ablukanın sonlanması için her türlü çabaya destek vereceğini belirterek, BM Genel Sekreteri önerisinin koalisyon güçlerinin fiilen ateşkes ve ablukayı kaldırması ile birleştiği takdirde binlerce masum insanın ölümünün önüne geçebileceği ve barış ile istikrara açılacak bir pencere olabileceğini vurguladı.

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2012