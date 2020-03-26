Şemhani: Altyapı gücünün mucizesi korona ile mücadelede kendini göstermektedir

Twitter hesabından açıklamada bulunan Şemhani, İran’ın korona hastalığına karşı gelmedeki gücünün dünyanın en ileri ülkeleri ile kıyaslayarak, altyapı gücünün mucizesinin kendini gösterdiğini söyledi.

Şemhani, ‘’ İran devrim öncesi, yurt dışındaki sağlık hizmetlerine tam bağımlı bir ülkeydi fakat İslami devrim berekeri korona ile mücadelede kendini göstermektedir. ‘’ dedi.

Şemhani, ‘’Hastanelerin, üniversiteleri ve uzman doktorların ciddi şekilde artması ve tüm ülkede yaygınlaşması, halkın sağlığını savunmak için eşsiz bir sermayedir. ‘’ ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2077’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 27 bin 17 kişiye yükseldiğini, 9625 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2206 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 143’ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012