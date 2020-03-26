İran’da 50 milyon kişi taramadan geçirildi

Reisi yaptığı açıklamada, taramanın İran genelinde 23 bin özel tim tarafından devam ettiğini ve şu ana kadar 50 milyonu aşkın kişinin taramadan geçirildiğini belirtti.

Halkın telefon ve internet üzerinde taramaya katılabileceklerini ifade eden Reisi, başlayan Sosyal Mesafe Projesini ile ve halkın bu projeye tam uyması sayesinde Covid 19’a karşı büyük üstünlük sağlanacağını söyledi.

Halktan evde kalmasını isteyen Reisi, tavsiyelere riayet edilmesinin hastalığın bulaşma zinciri kıracağını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2077’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 27 bin 17 kişiye yükseldiğini, 9625 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2206 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 143’ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012