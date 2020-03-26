Zarif: Dünya zorbaların ambargolarına seyirci kalmasın

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’Covid 10 dünyada ilerlemekte ve hiçbir milleti pas geçmiyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülke bile bu pandemi ile baş edebilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duymakta fakat hala İran aleyhindeki ekonomik terörizmi durdurmaya hazır değildir. ABD her zaman devam edebilecek bir pandemi mi istemektedir? Ahlaki gereklilik zorbaların ambargosuna seyirci kalmayı durdurmayı gerektirir. ‘’ dedi.

Zarif mesajında ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Güney Kore Cumhurbaşkanından ülkesine korona ile mücadelede yardım etmesini istediği haberini de ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı dünyanın bir çok yerinden ülkesine İran aleyhindeki ambargoları kaldırma yönündeki baskılara rağmen dün İran aleyhindeki azami baskın devam edeceğini belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2077’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 27 bin 17 kişiye yükseldiğini, 9625 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2206 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 143’ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012