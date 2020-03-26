27 Mar 2020 01:15
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News Code: 83729079
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Musevi: Türkiye Sağlık Bakanlığı ve İran vatandaşlarının hediyelerinin bir bölümü İran’a getirildi

Musevi: Türkiye Sağlık Bakanlığı ve İran vatandaşlarının hediyelerinin bir bölümü İran’a getirildi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Türkiye’de mukim İranlıları ve Türk Sağlık Bakanlığı hediyelerinin bir bölümünün uçakla İran’a getirildiğini söyledi.

Musevi, Türkiye Sağlık Bakanlığının hediyeleri olan sağlık malzemelerinin İstanbul üzerinden İran’a getirildiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2077’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 27 bin 17 kişiye yükseldiğini, 9625 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2206 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 143’ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

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