Musevi: Türkiye Sağlık Bakanlığı ve İran vatandaşlarının hediyelerinin bir bölümü İran’a getirildi

Musevi, Türkiye Sağlık Bakanlığının hediyeleri olan sağlık malzemelerinin İstanbul üzerinden İran’a getirildiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2077’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 27 bin 17 kişiye yükseldiğini, 9625 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2206 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 143’ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012