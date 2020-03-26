İran, BM Genel Sekreterinin Afganistan’daki ateşkesi destekliyor

Bildiride , ‘’ İran, Sayın Antonio Güterres’in dünyada genelinde tüm savaşlarda ateşkes ve insanlığa ırk, yaş, cinsiyet, mezhep gözetmeksizin saldıran korona virüsle mücadele söylemini desteklemektedir. ‘’ dedi.

Bildiride, ‘’İran, Afganistan’ın komşu olarak ve milyonlarca Afgan mülteciye 40 yıldan beri ev sahipliği yapmakta ve o ülke şartlarını iyi bilmektedir. İran BM Genel Sekreterinin tüm Afganista’daki ateşkes önerisini tam desteklemekte ve o ülkedeki tüm silahlı gruplardan cesaretle bu öneriyi kabul etmelerini ve korona ile mücadele için güvenli bir ortam hazırlayarak, Afganistan tarihinde yeni bir dönem başlamalarını istemektedir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Bildiride, İran’ın BM tarafından Afganistan’da önerilecek siyasi planlara iştirak etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012