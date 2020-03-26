Geçen sene Bazorgan sınırından yolcu geçişleri yüzde 13 arttı

Ekberpur, IRNA’ya yaptığı açıklamada, yolcu sayısının bir önceki yıl bir milyon 375 bin kişi oluğunu ve bu rakamın geçen sene bir milyon 584 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Ekberpur, bu rakamdan 741 bin 763 kişinin İranlı yolcu olduğunu belirterek, İran vatandaşlarının bu sınırdan girişlerinin bir önceki yıla göre yüz 18 ve çıkışlarının yüzde 22 arttığını söyledi.

Ekberpur bu sınır kapısından yabancı yolcuların giriş çıkış sayısının 806 bin 322 kişi olduğunu ve giriş yapan yolcu sayısının yüzde 3 ve çıkış yapan yolcuların sayısının da yüzde 13 arttığını söyledi.

Bu sınır kapısından otobüs giriş çıkışlarının sayısının bir önceki yılda 10 bin 744 olduğunu ifade eden Ekberzade, bunun bir önceki yıla göre yüzde 26 arttığını söyledi.

İran’ın Türkiye ile en önemli sınır kapısı olan Bazorgan, Batı Azerbaycan ilinde bulunmaktadır.

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2012