Laicani: Korona virüsün kontrolü İran’da bir çok ülkeden daha ileride

Devrim Muhafızlarının Biyolojik Savunma Tatbikatı ile ilgili konuşan Laricani, ‘’Bir çok imkan ve teçhizata sahip önemli Avrupa ülkelerinde korona ile ilgili büyük sıkıntılar görülmekte, Amerika’da da ifade edilmese durum aynıdır. ‘’ dedi.

Laricani, bu ülkelerden gelen haberlerin incelendiğinde nedenli sıkıntı yaşandığının görüldüğünü ifade etti.

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpıur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2234’e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 29 bin 406 kişiye yükseldiğini, 10 bin 457 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2389 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 1157’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012