8 ülke ambargoların dünya çapında korona’nın kontrol alınması üzerindeki etkisi konusunda ikazda bulunu

İran, Rusya, Çin, Küba, Kuzey Kore, Irak, Venezuela ve Nikaraguay temsilcilikleri tarafından imzalanan mektupta, ‘’ Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da onaylanan Covid- 19’dan dolayı krizin günümüzün en önemi acil sağlık sorunudur. Bu kriz dünyada çoğulculuğun saldırdı altında olduğu zamanda baş göstermiştir fakat çoğulculuğun güçlenmesi içinde eşsiz bir fırsattır. ‘’ denildi.

Bu krizin geride bırakılması için Genel Sekreterin vurguladığı birlik ve siyasi irade olması gerektiği hususuna işaretle, uluslararası camianın ortak görevinin koordineli, toplu ve kesin şekilde bu konuda mücadele ederek, gelecek nesilleri bu sorundan koruması yönünde olması gerektiğini söyledi.

8 ülkenin temsilcileri hükümetlerinin korona virüsün yayılması karşısııda sorulu davrandıklarına vurgu yaparak, bu ülkelerin BM sistemi ve diğer ortakları ile de çalışarak onlarında tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirttiler.

Mektupta, Covid- 19’un herkesin ortak düşmanı olduğu vurgulanarak, bu tarihi dönem içinde birlik, işbirliği ve yardımlaşmanın önemine değinilerek, bu çabaların yasa dışı ve uluslararası kurallara aykırı olan tek taraflı ambargolarla boğuşan ülkeler için imkansız olmada da zor olduğu ifade edildi.

Tek taraflı ambargoların ve bunları yaydığı korkunun devletlerin uluslararası mali sisteme ulaşmalarını ve serbest ticaretlerini engellediği ifade edilen mektupta, bu ülkelerin korona ile mücadele için gerekli teçhizatlara ve ilaçlara ulaşmalarının zayıfladığı belirtildi.

8 ülke temsilcisi ambargoları kişilerin ve ülkelerin virüsle mücadelesine negatif etkileri arttırdığını belirterek, uluslararası camia ve BM’den bu husustaki taahhütleri doğrultusunda müdahale etmesini istediler.

8 ülke temsilcisi Genel Sekreterden bu yasa dışı uygulamaların insanlığı üçte birini etkilediğinden, bu yasa dışı uygulamaların ortadan kaldırılması yönünde çağrı yapmasını istediler ve siyasi uygulamaların insanların kurtarılması karşısında bir set oluşturmaması gerektiğini vurguladılar.

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2012