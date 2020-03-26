Zarif: Pompeo, Dışişleri Bakanı mı? Nefret Bakanı mı?

Pompeo’nun İran aleyhine azami baskı politikasının korona virüse rağmen devam edeceğini bildirmesi sonrası Zarif, Twitter hesabından bu konuyu tepki gösterdi.

Zarif, ‘’ Hatta bir epidemi bile Pompeo’nun üçüncü sınıf propagandalarına engel olmamaktadır. İnsan kendisinin Dışişleri Bakanı mı? Nefret Bakanı mı olduğunu hususunda şaşırıyor’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’Pompeo ne kadar çabalarsa çabalasın, ekonomik terörizm, masum insanların öldürülmesi, Covid 19 ile uluslararası mücadelede halel ve utanç verici savaş yanlılığı gerçeklerini saklayamaz. ‘’ dedi.

Pompeo dün yaptığı açıklamada Amerika’nın İran aleyhindeki azami baskı politikasının devam edeceğini bildirdi.

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2012