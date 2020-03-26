26 Mar 2020 12:11
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News Code: 83728310
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Zarif: Pompeo, Dışişleri Bakanı mı? Nefret Bakanı mı?

Zarif: Pompeo, Dışişleri Bakanı mı? Nefret Bakanı mı?

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamma Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bir Dışişleri Bakanından ziyade Nefer Bakanı olarak gözüktüğünü bildirdi.

Pompeo’nun İran aleyhine azami baskı politikasının korona virüse rağmen devam edeceğini bildirmesi sonrası Zarif, Twitter hesabından bu konuyu tepki gösterdi.

Zarif, ‘’ Hatta bir epidemi bile Pompeo’nun üçüncü sınıf propagandalarına engel olmamaktadır. İnsan kendisinin Dışişleri Bakanı mı? Nefret Bakanı mı olduğunu hususunda şaşırıyor’’ diye yazdı.

Zarif, ‘’Pompeo ne kadar çabalarsa çabalasın, ekonomik terörizm, masum insanların öldürülmesi, Covid 19 ile uluslararası mücadelede halel ve utanç verici savaş yanlılığı gerçeklerini saklayamaz. ‘’ dedi.

Pompeo dün yaptığı açıklamada Amerika’nın İran aleyhindeki azami baskı politikasının devam edeceğini bildirdi.

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2012

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