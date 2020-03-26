26 Mar 2020 11:58
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News Code: 83728285
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Arap dünyası sanatçıları, İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Arap dünyası sanatçıları, İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Tahran, IRNA- Arap dünyasının tanınmış onlarca sanatçısı topladıkları imzalarla Amerika’nın İran aleyhine zalimce ambargolarının kaldırılmasını istediler.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arap dünyasının onlarca tanınmış sanatçısının imzası ile yayınlanan metinde, ‘’ Biz Arap Dünyasının sanatçıları insani birliktelik çerçevesinde her hangi bir siyasi görüşten uzak uluslararası camiadan Amerika’yı İran aleyhindeki ambargolarını kaldırması için baskı altına tutmasını istiyoruz. ‘’ dediler.

Metinde korona virüsünün insanoğlunun gerçeğini açığa çıkardığını belirtilere, bu süreçte bazılarının siyasi menfaatlerinin insanlık duygularına ve bilakis bazılarının da insanlık duygularını siyasi menfaatlerine tercih ettiklerinin görüldüğü ifade edildi.

Arap dünyası sanatçılar, bu insanlığın ilk sınavı olmadığını ifade ederek, bu aşamanın imanla geride bırakılması gerektiğini vurguladılar.

Fas, Irak, Filistin, Lübnan, Cezayir, Bahreyn, Tunus, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya’ da onlarca yazar, şair, sinemacı, hukukçu, üniversite hocası, müzisyen, gazeteci bu dilekçeye imza atmıştır.

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2012

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