Kimyasal ve Petrokimya ürünlerin üretimi 11 aylık dönemde arttı

Bu ürünlerin üretimi bir önceki yılının aynı döneminde 49 milyon 299 bin ton olarak gerçekleşmişti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kimyasal ürünlerin üretiminin bu dönemde 42 milyon 996.9 ton olarak gerçekleşerek bir önceki döneme ait 42 milyon 923 bin ton üretime göre yüzde 0.2 artış gösterdi.

Bu dönem içinde Polimer ürünlerin üretimin 6 milyon 814.8 bin ton olarak gerçekleşti, bu rakam bir önceki yılı 6 milyon 376 bin tonluk üretimine göre yüzde 6.9 artış göstermektedir.

Bu dönem Poli Karbonat (PC) üretimi yüzde 40.7 azalarak geçen senenin 12.3 bin tonluk üretiminin bin tona düştü.

Bu dönem içinde en yüksek artış SBR üretiminde gerçekleşti ve bu geçen sene 51.1 bin ton olan üretimin 59.6 olarak gerçekleşti. SBR üretimi yüzde 16.6 artış göstermektedir.

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2012