Pakistan: BM, İran ambargolarının kaldırılmasına müdahil olsun

Pakistan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Avan, kabine toplantısında İslamabad’ın çeşitli ülkelerin yetkilileri ile İran ambargolarının kaldırılması gerektiği hususundaki istişarelerinin toplantıda gündeme geldiğini bildirdi.

Pakistan başbakanı ve dışişleri bakanının son günlerde açık bir şekilde İran ambargolarının kaldırılması gereğini açık şekilde muhataplarına ilettiklerini ifade eden Avan, İran halkının korona virüsle mücadeledeki zorluklarının herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

Avan, ‘’Başbakan İmran Han, uluslararası camianın İran ambargoları ile ilgili vicdanlarını uyandırmaya ve İran’ın sorunlarını anlatmaya azimlidir ve biz dünya ülkeleri ve BM’de bu husustaki rollerini ifa etmelerini istiyoruz. ‘’ dedi.

Avan, İran ambargolarının kaldırılmasının uluslararası bir sorumluluk olduğunu ve bunun amacının İran halkının yeni tıbbi ve tedavi yöntemlerine ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı son günlerde Almanya, Fransa, Türkiye, İspanya, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka ve Nepal’li meslektaşları ile İran ambargolarının kaldırılması hususunda görüşmelerde bulundu.

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2012