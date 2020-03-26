İnternet üzerinden İran ambargolarının kaldırılması kampanyasına verilen imza 100 bini geçti

Bu kampanya dünya kamuoyunun, uluslararası kurumları baskı uygulaması ve bu kurumların da Amerika ve Avrupa’ya İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması veya azaltılması umuduyla düzenlenmiştir.

Bu kampanyadan sonra İran halkına destek temalı ve ambargoların kaldırılması yönünde ambargolar düzenlenmeye başladı.

Son zamanlarda İsviçre üzerinden mali bir kanalın faaliyete başladığı ve Cumartesi günü de BM İnsan Hakları Komiseri resmen İran ambargolarının gözden geçirilmesini istedi.

İran halkının direkt sağlık ve tedavisi üzerinde etkili olan ambargoların kaldırılması yönünde İngiltere’de de bir kampanya başlamıştır ve dün Amerika’da da bu yönde ‘’80 milyon için 80 dakika’’ isimli bir kampanya başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde Amerikan halkının o ülke Hazine Bakanlığına telefon edilerek İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması istenmektedir.

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2012