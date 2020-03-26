Bosna Hersek, korona ila mücadelede İran milletinin yanında olduğunu bildirdi

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Laicani: Korona virüsün kontrolü İran’da bir çok ülkeden daha ileride
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran Sağlık Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin…
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 10 bin 457 kişi ilan edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpıur, bugüne…
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8 ülke ambargoların dünya çapında korona’nın kontrol alınması üzerindeki etkisi konusunda ikazda bulunu
New York, IRNA- 8 ülkenin BM temsilcileri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdikleri…
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Meşhed’de Bahar Simgeleri
Meşhed, IRNA- Bahar’ı gelmesi ile birlikte Meşhed kentinin çeşitli yerlerinde simgesel süsler…
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Zarif: Pompeo, Dışişleri Bakanı mı? Nefret Bakanı mı?
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamma Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı…
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Arap dünyası sanatçıları, İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi
Tahran, IRNA- Arap dünyasının tanınmış onlarca sanatçısı topladıkları imzalarla Amerika’nın…
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Kimyasal ve Petrokimya ürünlerin üretimi 11 aylık dönemde arttı
Tahran, IRNA- İran’da 11 aylık önemde (21 Mart 2019- 21 Şubat 2020) tarihleri arasında kimyasal…
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Binerce yıllık tarihi geçmişe sahip Hasanlu Tepeleri
Urumiye, IRNA- Urumiye kentinin 80 ve Negede kentinin 9 km uzaklığında bulunan Hasanlu tepeleri…
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Pakistan: BM, İran ambargolarının kaldırılmasına müdahil olsun
İslamabad, IRNA- Pakistan Başbakanının Özel Yardımcısı Firdevs Aşık Avan, BM’den İran aleyhindeki…
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İran’da ‘’Korona seni yeneceğiz’’ başlıklı karikatür yarışması düzenlenecektir
Tahran, IRNA- İran’da düzenlenecek olan ‘’Korona seni yeneceğiz’’ isimi karikatür yarışmasına…
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