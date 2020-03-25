AB, korona ile mücadelede İran’ı yanında duracaktır

Dışişleri Bakanı Zarif ile konuşan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Griliç Radman, Zarif’e en son düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

Radman görüşmede İran’ın korona ile mücadelesinin AB tarafından desteklendiğini belirterek, bu hususta İran’ın mali engellerinin kaldırılması için AB tarafından alınan kararlar hakkında bilgi sundu.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2077’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 27 bin 17 kişiye yükseldiğini, 9625 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2206 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 143’ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012