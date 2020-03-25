25 Mar 2020 20:20
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News Code: 83727799
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İran, terörizm ve radikalizmle mücadelede Afganistan’ın yanındadır

İran, terörizm ve radikalizmle mücadelede Afganistan’ın yanındadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın terörizm ve radikalizmle mücadelesinde Afganistan’ın yanında olacağını söyledi.

Kabil’de bir kutsal mekana düzenlenen saldırı sonrası açıklama yapan Musevi, bu saldırıyı şiddetle mahkum etti.

Musevi, ‘’ Teröristler Mazlum Afgan halkının bedel ödeterek, mezhepsel ihtilaf ve istikrarsızlık yaratma amaçlarına ulaşmayacaklar. ‘’ edi.

Musevi, İran’ın radikalizm ve terörizmle mücadelede Afganistan’ın yanında olunacağını söyledi.

Afganistan’daki Hinduların mabedine yapılan saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

IŞİD bu saldırı sonrası, saldırıyı üstlendi.

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2012

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