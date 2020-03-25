İran, terörizm ve radikalizmle mücadelede Afganistan’ın yanındadır

Kabil’de bir kutsal mekana düzenlenen saldırı sonrası açıklama yapan Musevi, bu saldırıyı şiddetle mahkum etti.
Musevi, ‘’ Teröristler Mazlum Afgan halkının bedel ödeterek, mezhepsel ihtilaf ve istikrarsızlık yaratma amaçlarına ulaşmayacaklar. ‘’ edi.
Musevi, İran’ın radikalizm ve terörizmle mücadelede Afganistan’ın yanında olunacağını söyledi.
Afganistan’daki Hinduların mabedine yapılan saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
IŞİD bu saldırı sonrası, saldırıyı üstlendi.
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2012
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