Nemeki: İran genelinde 47 milyon 500 bin kişi korona ile ilgili taramadan geçirildi

Nemeki yaptığı açıklamada, İran’da başarılı bir şekilde uygulanan tarama sisteminin Dünya Sağlık Örgütünün dikkatini çektiğini ve bu hususta bir örnek oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin onayı ile sosyal mesafe uygulanmasının başlayacağını belirten Nemeki, halkın bu konuda da işbirliği yapmalarını istedi.

Nemeki, bu uygulamanın tüm ikazlara rağmen evlerde oturmayanlar için uygulanacağını ifade erek, bu uygulama ile ilgili hususların içişleri bakanı ile incelendiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2077’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 27 bin 17 kişiye yükseldiğini, 9625 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2206 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 143’ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012