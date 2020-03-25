25 Mar 2020 14:52
Journalist ID: 1942
News Code: 83727389
0 Persons

İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüştü

İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüştü

Ankara, IRNA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

AA’nın bildirdiğine göre, Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü. 

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 2 =