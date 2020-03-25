İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüştü

AA’nın bildirdiğine göre, Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Ankara, IRNA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
AA’nın bildirdiğine göre, Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulu Toplantısı Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlığında düzenlendi.
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki İran genelinde 47 milyon 500…
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpıur, bugüne…
Sari, IRNA- Gayemşehr kentinde bulunan 32 hektarlık sulak alan ve orman bölgenin önemli turistik…
Ankara, IRNA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile…
Tahran, IRNA- İran Devim Muhafızlarının Biyolojik Savunma isimli tatbikatı İran’ın 3 bin noktası…
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Kurumu yayınladığı bildiride İran’ın insan hakları çiğnenmesinde…
Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, tüm ülkelerden Amerika’nın İran…
İsfahan, IRNA- İsfahan kentinin kapalı çarşısı korona virüs ile mücadele çerçevesinde tamamen…
Tahran, IRNA- Amerika’nın İran aleyhindeki eşi görülmemiş ambargoları ve ülke genelinde korona…
yorumunuz