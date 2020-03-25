Tahti Revançi, tüm ülkelerden Amerika’nın ambargolarına uymamalarını istedi

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir çok ülke yetkilisi Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizmini desteklediğini belirterek, ‘’Hükümetler, Amerika dahil parlamentolar, BM yetkililer ve STK’lar herkes bizim Covid 19 ile daha etkin mücadele etmemiz için Amerika’dan ambargoları kaldırmasını istemektedir. ‘’ diye yazdı.

Tahti Revançi, Amerika’nın bu isteklere kayıtsız kalması durumunda tüm ülkelerden ambargolara uymamasını istedi.

Amerika’da ilan edilen ‘’ 80 milyon için 80 saat’’ isimli kampanya çerçevesinde Amerikan halkından o ülke Hazine Bakanlığını arayarak İran aleyhindeki ambargolara son vermelerini istemesi hedeflenmektedir.

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2012